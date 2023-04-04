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Строить школы и студенческие общежития предлагают предпринимателям СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
4 Апреля 2023, 13:09
Строить школы и студенческие общежития предлагают предпринимателям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области бизнесменам рассказали о выгодах строительства частных школ и общежитий для студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, по области дефицит мест в общежития составляет около 2,8 тысячи, ученических – более 6,5 тысячи.

На базе палаты оператор программ по строительству и реконструкции частных школ и студенческих общежитий АО «Финансовый центр» презентовал инструменты поддержки проектов по развитию инфраструктуры отрасли образования.

Речь идет о выплатах в размере 195 МРП (более 672 тысяч тенге) за каждое построенное койко-место в течение шести лет, 47 МРП (162 тысячи тенге) в течение восьми лет – при реконструкции.

При строительстве частной школы выплата составит 96 МРП (331 тысяча тенге) за каждое ученическое место в течение восьми лет, при реконструкции - 47 МРП. Выплаты начнут производиться после ввода объекта в эксплуатацию при их заполнении. Объект должен функционировать по заданному целевому назначению в течение 20 лет», - сказал представитель АО «Финансовый центр» Кайсар Тулепбаев.

Размещая студентов в построенных общежитиях, инвесторы могут взимать с них плату за проживание в размере от 15 до 20 тысяч тенге в месяц, в школах – устанавливать родительскую плату за обучение и получать подушевое финансирование. Допускается создавать при общежитиях коммерческие площади и получать дополнительный доход.

По словам К. Тулепбаева, в регионе выплаты получает уже один предприниматель.

До 2025 года за счет бюджетных средств в рамках Национального проекта «Комфортная школа» в Петропавловске построят четыре школы на 3,3 тысячи ученических мест. Строительство двух из них начнется в этом году.


Северо-Казахстанская область   Строительство   школа  
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