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Строить школу  вместо аварийной начали в Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
11 Апреля 2023, 01:51
Строить школу  вместо аварийной начали в Павлодарской области Фото: Валерий Бугаев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В селе Каражар Баянаульского района Павлодарской области началось строительство просторного двухэтажного здания новой школы на 100 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Старое учебное заведение 1958 года постройки является аварийным и не соответствует современным требованиям. Взамен него в селе планируется построить просторное двухэтажное здание со спортивным залом, мини-центром, столовой и санитарными узлами. Прилегающая территория также будет благоустроена, там разместят открытые спортивные площадки», - сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

Начаты работы по устройству фундамента здания. Завершить строительство школы ТОО «Евротехстрой» планирует до начала нового учебного года, добавили в администрации региона.
Аксакалы и жители села собрались, чтобы дать благословение началу работ, пожелать успехов в таком важном деле и также обозначить, что качественное выполнение работ на объекте будет под пристальным вниманием со стороны местных жителей. Принял участие в мероприятии и аким Павлодарской области Асаин Байханов. Он подробно ознакомился с проектом, пожелал строителям успеха и выполнения работ в срок.

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Фото: Валерий Бугаев

«При успешном завершении проекта государство готово взять на себя выкуп данного объекта для нужд населения. Всего по области три аварийных школы – в Баянаульском, Павлодарском и Железинском районах. По всем трем аварийным школам имеются договоренности о строительстве новых в этом году», - подчеркнули в акимате.
Павлодарская область   Образование   Акимат   Строительство   школа  
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