Строить дороги в Казахстане за счет бюджета в 3 раза дешевле, чем в кредит
Установлено низкое качество управления проектами по международным займам под гарантию государства в автодорожной отрасли. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform.
- Ухудшению состояния дорог способствует реализация проектов по среднему ремонту дорог, не требующих разработки проектно-сметной документации и проведения экспертизы. Установлено низкое качество управления проектами по международным займам под гарантию государства. Имеет место затягивание сроков их реализации, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.
Все это, по словам главы ВАП, привело:
- к потерям республиканского бюджета почти на 40 млрд тенге в виде выплаты вознаграждений за обслуживание оплаченных и неосвоенных авансов;
- к удорожанию проектов на 294 млрд тенге;
- к оплате АО «НК «КазАвтоЖол» 21 млрд тенге не подтвержденных понесенных затрат.
- Не проводится оценка достигнутых эффектов от привлеченных средств под гарантию государства. Себестоимость реализуемых за счет таких средств проектов на предмет возможного удешевления не анализируется. К примеру, стоимость 1 км дорог за счет гарантированных займов дороже стоимости строительства за счет бюджетных средств в среднем в 3 раза, - уточнил Алихан Смаилов.
Он также добавил, что дефицит строительных материалов и их низкое качество отражаются как на себестоимости строительства и ремонта дорог, так и на своевременности реализации проектов автодорожной отрасли. Проведение экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте автодорог недостаточно эффективно.
- Сохраняется остаточный принцип финансирования работ по текущему содержанию дорог. За последние 4 года в среднем 67% от норматива. Имеет место недоукомплектованность АО «НК «КазАвтоЖол» дорожно-эксплуатационной техникой, необходимой для содержания автодорог республиканского значения, - резюмировал Алихан Смаилов.