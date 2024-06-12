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    11:38, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Строить дороги в Казахстане за счет бюджета в 3 раза дешевле, чем в кредит

    строительство дороги жол құрылысы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Установлено низкое качество управления проектами по международным займам под гарантию государства в автодорожной отрасли. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform.

    - Ухудшению состояния дорог способствует реализация проектов по среднему ремонту дорог, не требующих разработки проектно-сметной документации и проведения экспертизы. Установлено низкое качество управления проектами по международным займам под гарантию государства. Имеет место затягивание сроков их реализации, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

    Все это, по словам главы ВАП, привело:

    • к потерям республиканского бюджета почти на 40 млрд тенге в виде выплаты вознаграждений за обслуживание оплаченных и неосвоенных авансов;
    • к удорожанию проектов на 294 млрд тенге;
    • к оплате АО «НК «КазАвтоЖол» 21 млрд тенге не подтвержденных понесенных затрат.

    - Не проводится оценка достигнутых эффектов от привлеченных средств под гарантию государства. Себестоимость реализуемых за счет таких средств проектов на предмет возможного удешевления не анализируется. К примеру, стоимость 1 км дорог за счет гарантированных займов дороже стоимости строительства за счет бюджетных средств в среднем в 3 раза, - уточнил Алихан Смаилов.

    Он также добавил, что дефицит строительных материалов и их низкое качество отражаются как на себестоимости строительства и ремонта дорог, так и на своевременности реализации проектов автодорожной отрасли. Проведение экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте автодорог недостаточно эффективно.

    - Сохраняется остаточный принцип финансирования работ по текущему содержанию дорог. За последние 4 года в среднем 67% от норматива. Имеет место недоукомплектованность АО «НК «КазАвтоЖол» дорожно-эксплуатационной техникой, необходимой для содержания автодорог республиканского значения, - резюмировал Алихан Смаилов.

    Теги:
    Дороги Финансы Высшая аудиторская палата РК Аудит Строительство Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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