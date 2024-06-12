Строить дороги в Казахстане за счет бюджета в 3 раза дешевле, чем в кредит

Установлено низкое качество управления проектами по международным займам под гарантию государства в автодорожной отрасли. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform.

- Ухудшению состояния дорог способствует реализация проектов по среднему ремонту дорог, не требующих разработки проектно-сметной документации и проведения экспертизы. Установлено низкое качество управления проектами по международным займам под гарантию государства. Имеет место затягивание сроков их реализации, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

Все это, по словам главы ВАП, привело:

к потерям республиканского бюджета почти на 40 млрд тенге в виде выплаты вознаграждений за обслуживание оплаченных и неосвоенных авансов;

к удорожанию проектов на 294 млрд тенге;

к оплате АО «НК «КазАвтоЖол» 21 млрд тенге не подтвержденных понесенных затрат.

- Не проводится оценка достигнутых эффектов от привлеченных средств под гарантию государства. Себестоимость реализуемых за счет таких средств проектов на предмет возможного удешевления не анализируется. К примеру, стоимость 1 км дорог за счет гарантированных займов дороже стоимости строительства за счет бюджетных средств в среднем в 3 раза, - уточнил Алихан Смаилов.

Он также добавил, что дефицит строительных материалов и их низкое качество отражаются как на себестоимости строительства и ремонта дорог, так и на своевременности реализации проектов автодорожной отрасли. Проведение экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте автодорог недостаточно эффективно.