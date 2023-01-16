Строить бюджетные дома становится невыгодно – компании СКО

16 Января 2023, 14:44

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Строительные компании Северо-Казахстанской области боятся разориться при возведении бюджетных домов. По их мнению, нужно пересматривать стоимость квадратного метра и подходы к корректировке цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы палаты предпринимателей области, проблемы строительной отрасли обсуждали на заседании регионального совета.

Член регионального совета, руководитель Ассоциации строителей, директор строительной компании Сергей Тимофеев назвал одним из важных вопросов стоимость квадратного метра в бюджетных домах. По его мнению, при нынешних ценах на стройматериалы сохранить 160 тысяч за «квадрат» практически невозможно. Некоторые объекты в прошлом году даже не попали на корректировку.

«Стало совершенно невыгодно заниматься этой деятельностью. Особенно, когда речь идет о крупных объектах, которые возводятся в течение полутора-двух лет. Естественно, за это время меняются цены, которые «съедают» всю нашу прибыль. В итоге теряется весь смысл строительства бюджетных домов. Необходимо на республиканском уровне пересмотреть стоимость одного квадратного метра по таким проектам и чтобы местные исполнительные органы внимательнее и более качественно подходили к корректировке цен. Иначе наши строительные компании могут просто остановиться», – сказал С. Тимофеев.

Другая проблема – подведение коммуникаций к домам. Сейчас строительством домов и инженерными сетями занимаются разные компании. Предприниматели же считают, что это должен быть один проект.

«Местные компании построили дома, а инженерных сетей и благоустройства еще нет. Сейчас мы вынуждены охранять эти объекты, а весной проводить там дополнительный ремонт: где-то менять линолеум или штукатурить стены, поскольку нет необходимого температурного режима», - пояснил С. Тимофеев.

Дополнительную нагрузку несет и бюджет. Компании затягивают строительство коммуникаций и «заходят» на корректировку. Очередники, соответственно, не могут получить долгожданное жилье. О подобных проблемных ипотечных домах сообщалось осенью прошлого года. Конкурс через «Отбасы банк» провели, но заселиться в дома горожане не могли из-за отсутствия коммуникаций.