Строить больше жилья стали в Каркаралинске

КАРКАРАЛИНСК. КАЗНФОРМ – В Каркаралинске в этом году обещают построить шесть 18-квартирных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об итогах 2020-го и планах на этот год рассказал аким Каркаралинского района Эльдар Дюсетаев на онлайн-совещании под председательством главы Карагандинской области Жениса Касымбека.

«За счёт средств областного бюджета завершили строительство спортивного комплекса в Каркаралинске, построили водонапорную башню, провели систему водоснабжения в пяти сельских населённых пунктах. Капитально отремонтировали четыре школы в районе и Дом культуры в селе Егиндыбулак. Текущий ремонт провели в 39 школах. Отремонтировано более 100 км дорог. Благоустроили 6 500 квадратных метров тротуаров, установлен 281 столб освещения», - сообщил Эльдар Дюсетаев.

Что касается планов в строительстве, то, по словам акима района, в этом году в Егиндыбулаке приступят к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса. В Каркаралинске обещают сдать шесть 18-квартирных домов в рамках госпрограммы «Нұрлы жер». Жильём будут обеспечены более 100 семей.

Также будут продолжены проекты по водоснабжению. Воду проведут в посёлок Аппаз. Предусмотрены инвестиции на начало строительства основного проекта по водоснабжению района Жарлы-Каркаралы.

Аким области отметил планомерную работу администрации района.

«В рамках программы «Дорожная карта занятости» реализовано 13 проектов. Сюда входят ремонты школ, дорог, сетей водоснабжения в сельской местности. Если говорить об общем социально-экономическом развитии, то и здесь наблюдается положительная динамика основных показателей. Впереди много работы по развитию Каркаралинского района, поэтому не расслабляться!» - подчеркнул Женис Касымбек.