Строгие ограничительные меры вводят в ВКО: опубликовано постановление

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, согласно которому с 23 апреля по 3 мая в Усть-Каменогорске, Семее и Аягозском районе вводятся строгие ограничительные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении говорится, что на основе расчетных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 6,9%, значение репродуктивности инфекции (R) – 1,372.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции CОVІD-19, города Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский район отнесены к регионам с повышенным уровнем заболеваемости («красная» зона).

«В постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 15.04.2021 года №5 «Об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», внести следующие изменения и дополнения: 1) Пункт 1 дополнить пунктом 1.1 в следующей редакции:

«1.1 Ввести с 23 апреля по 03 мая 2021 года в регионах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19: в городах Усть-Каменогорск, Семей и Аягозском районе строгие ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. Режим и сроки ограничительных мероприятий на территории городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением эпидемиологической ситуации», - говорится в документе.

Акимам города Семея, Бородулихинского, Шемонаихинского, Урджарского, Зайсанского, Аягозского районов, управлению здравоохранения ВКО, департаменту госдоходов ВКО, департаменту полиции ВКО, управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов:

1) обеспечить работу:

- 2 санитарных постов для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской области;

- 1 санитарного поста для контроля за въездом/выездом на внешних границах Восточно-Казахстанской области со стороны Карагандинской области;

- 4 санитарных постов на автопереходах через государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай» (Шемонаихинский, Бородулихинский, Урджарский, Зайсанский районы – по 1 ед.) в соответствии с «Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан;

- 2 санитарных постов в Аягозском районе;

2) запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области и территорию(-и) Аягозского района, кроме лиц, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, при предъявлении подтверждающих документов.

В исключительных случаях, разрешения на выезд и въезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, за исключением указанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа города/района;

3) лицам, прибывающим из зоны высокого риска («красной» зоны), в том числе указанным в приложении 1 к настоящему постановлению, при пересечении санитарных постов обязательно наличие справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, с даты выдачи результата которого, на момент въезда, прошло не более трех суток (72 часа);

Исключение вводится для детей в возрасте до 5 лет, при наличии справки у сопровождающих лиц.

Требование настоящего пункта не распространяется на внутриобластные санитарные посты на границах Аягозского района;

4) обеспечить контроль на санитарных постах путём проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19, с учётом данных и последующим информированием Центра локализации очагов (ЦЛО);

5) обеспечить режим биологической безопасности всех задействованных служб, оснащение их средствами индивидуальной защиты, необходимым продовольствием и условиями личной гигиены;

6) обеспечить, при выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков: кашель, температура, отдышка (со слов опрашиваемого), вызов скорой помощи по телефону «103»;

7) предоставить лицу, с подозрением на коронавирусную инфекцию, до приезда машины скорой медицинской помощи, медицинскую или тканевую маску и обеспечить дистанцирование»;

«Акимам городов и районов, государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности, за исключением гг. Усть-Каменогорск, Семей, Аягозского района обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Восточно-Казахстанской области, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Акимам городов Усть-Каменогорск, Семей, Аягозского района государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности, обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

В пункте 16 фразу «- детям в возрасте до 5 лет» изложить в новой редакции «- детям в возрасте до 5 лет; детям в возрасте свыше 5 лет в дошкольных организациях (миницентры, школа-сад); учащимся во время уроков в классах», - отмечается в постановлении.

Постановление вступает в силу с 23 апреля 2021 года и действует до его официальной отмены.

Также в документе представлены критерии ограничения и разрешения работы социально-экономических объектов в регионах области с повышенным уровнем заболеваемости («красная» зона). Подробнее с постановлением можно ознакомиться здесь.