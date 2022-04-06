Строение исторического аэропорта Алматы сохранится - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Реконструкция аэропорта Алматы не потребует разрушения исторического памятника, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На официальный запрос агентства МИА «Казинформ» в акимате сообщили, что сведения о том, что исторический памятник на территории аэропорта г. Алматы будет разрушен - недостоверны.

«На территории строительства нового терминала Международного аэропорта города Алматы расположен памятник истории и культуры - здание аэропорта постройки 30-х годов XX века. В соответствии с Законом РК «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия» управлением застройщику было рекомендовано сохранить уникальное строение», - прокомментировали в управлении городского планирования и урбанистики города Алматы.

По информации акимата, в настоящее время, согласно законодательству РК, в рамках оказания государственных услуг собственником получена предпроектная документация на перенос существующего бизнес-терминала на новый участок в Международном аэропорту Алматы.

Ранее сообщалось, во сколько оценили реконструкцию аэропорта Алматы.