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    13:45, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Строение исторического аэропорта Алматы сохранится - акимат

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Реконструкция аэропорта Алматы не потребует разрушения исторического памятника, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На официальный запрос агентства МИА «Казинформ» в акимате сообщили, что сведения о том, что исторический памятник на территории аэропорта г. Алматы будет разрушен - недостоверны.

    «На территории строительства нового терминала Международного аэропорта города Алматы расположен памятник истории и культуры - здание аэропорта постройки 30-х годов XX века. В соответствии с Законом РК «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия» управлением застройщику было рекомендовано сохранить уникальное строение», - прокомментировали в управлении городского планирования и урбанистики города Алматы.

    По информации акимата, в настоящее время, согласно законодательству РК, в рамках оказания государственных услуг собственником получена предпроектная документация на перенос существующего бизнес-терминала на новый участок в Международном аэропорту Алматы.

    Ранее сообщалось, во сколько оценили реконструкцию аэропорта Алматы.

    Теги:
    Другие государственные органы Аэропорт Строительство Алматы
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