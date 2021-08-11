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Стрелявших в автомобиль высокопоставленного полицейского задержали в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Стрелявших в автомобиль высокопоставленного полицейского задержали в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области напомнили, что 26 июня этого года около 12:00 часов, на 143 км автодороги «Алматы - Оскемен», неустановленные лица, из салона автомашины марки «Hyundai Santa FE» произвели выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия в служебную автомашину, в салоне которой находились сотрудники ДП Алматинской области.
«На сегодня, сотрудниками УКП ДП были установлены и задержаны все подозреваемые в причастности к преступлению. В отношении них возбуждено уголовное производство по ст. 99 ч.2 п.1,2,7,8 с прим. ст.24 УК РК (покушение на убийство) и один из них дополнительно признан подозреваемым в организации преступления по ст. 28 ч.3 УК РК. В настоящее время все они взяты под арест в СИЗО Алматинской области», - уточнили в полиции.
Также в ДП ответили на информацию о том, что один из подозреваемых является действующим сотрудником полиции.
«Данный гражданин не является сотрудником полиции, так как ранее был уволен из ОВД по отрицательным мотивам», - пояснили в ведомстве.
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