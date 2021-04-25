Стрелял в охранника ЖК в Алматы: появилось видео нападения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео момента, где вооруженный мужчина из ружья ранил охранника в жилом комплексе «Бухар Жырау» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На кадрах можно заметить, как они сначала ведут переговоры, а затем мужчина выстрелил в ногу охранника и скрылся.

Ранее сообщалось, что подозреваемый забаррикадировался в квартире. Спецназовцы штурмуют здание. Видео , снятое очевидцами из окон квартир, распространяется в сети. Также есть информация, что в здании слышны звуки, похожие на выстрелы.

Напомним, сегодня в результате конфликта , возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован.