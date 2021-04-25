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    21:40, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Стрелял в охранника ЖК в Алматы: подозреваемый предположительно выпрыгнул из окна

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Согласно предполагаемой информации, мужчина, ранивший из ружья охранника в жилом комплексе «Бухар Жырау» в Алматы, выпрыгнул из окна. Информация появилась в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Instagram распространяется фото, где стрелок предположительно выпрыгивает из окна.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый забаррикадировался в квартире. Спецназовцы штурмовали здание. Видео, снятое очевидцами из окон квартир, распространялось в сети. Также есть информация, что в здании слышны звуки, похожие на выстрелы.

    Полицейские вели переговоры со стрелком, который закрылся в квартире, но вооруженный мужчина отказывался вступать в диалог. При этом он произвел более 10 выстрелов в сторону лестничной площадки.

    https://vk.com/video_ext.php?oid=-166484109&id=456239172&hash=05e8b7c426d17cd0&hd=1

    Напомним, сегодня в результате конфликта, возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья.

    Пострадавший находится в реанимации, угрозы его жизни нет.


    Теги:
    Закон и право Происшествия, ЧС Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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