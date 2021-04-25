Стрелял в охранника ЖК в Алматы: подозреваемый предположительно выпрыгнул из окна
В Instagram распространяется фото, где стрелок предположительно выпрыгивает из окна.
Ранее сообщалось, что подозреваемый забаррикадировался в квартире. Спецназовцы штурмовали здание. Видео, снятое очевидцами из окон квартир, распространялось в сети. Также есть информация, что в здании слышны звуки, похожие на выстрелы.
Полицейские вели переговоры со стрелком, который закрылся в квартире, но вооруженный мужчина отказывался вступать в диалог. При этом он произвел более 10 выстрелов в сторону лестничной площадки.https://vk.com/video_ext.php?oid=-166484109&id=456239172&hash=05e8b7c426d17cd0&hd=1
Напомним, сегодня в результате конфликта, возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья.
Пострадавший находится в реанимации, угрозы его жизни нет.