Стрелял в охранника ЖК в Алматы: подозреваемый предположительно выпрыгнул из окна

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Согласно предполагаемой информации, мужчина, ранивший из ружья охранника в жилом комплексе «Бухар Жырау» в Алматы, выпрыгнул из окна. Информация появилась в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Instagram распространяется фото, где стрелок предположительно выпрыгивает из окна.

Ранее сообщалось, что подозреваемый забаррикадировался в квартире. Спецназовцы штурмовали здание. Видео, снятое очевидцами из окон квартир, распространялось в сети. Также есть информация, что в здании слышны звуки, похожие на выстрелы.

Полицейские вели переговоры со стрелком, который закрылся в квартире, но вооруженный мужчина отказывался вступать в диалог. При этом он произвел более 10 выстрелов в сторону лестничной площадки.

https://vk.com/video_ext.php?oid=-166484109&id=456239172&hash=05e8b7c426d17cd0&hd=1

Напомним, сегодня в результате конфликта, возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья.

Пострадавший находится в реанимации, угрозы его жизни нет.