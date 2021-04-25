19:51, 24 Апрель 2021 | GMT +6
Стрелял в охранника в Алматы: что происходит в ЖК
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина, ранившего из ружья охранника в жилом комплексе «Бухар Жырау» в Алматы, забаррикадировался в квартире. Спецназовцы штурмуют здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».Видео, снятое очевидцами из окон квартир, распространяется в сети. На кадрах видно, как спецназовец с бронещитом заходит на территорию комплекса.
В пресс-службе департамента полиции ранее сообщили, что на место стянуты силы полиции, приняты меры по задержанию подозреваемого.
Тем временем в соцсетях распространяется информация, что в здании слышны звуки, похожие на выстрелы.
Напомним, сегодня в результате конфликта, возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован.