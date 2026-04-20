РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:54, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Стрелок из США оказался отцом семерых из восьми убитых детей

    Мужчина, открывший стрельбу в воскресенье утром в Шривпорте, штат Луизиана, убил восьмерых детей, семеро из которых были его собственными, и ранил двух женщин, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

    полиция, США, Америка
    Фото: usa_shka / instagram

    Личность подозреваемого установлена — им оказался Шамар Элкинс. По данным полиции, он был ранее известен правоохранителям: в 2019 году его арестовывали по делу о незаконном хранении оружия. Элкинс погиб в ходе полицейской погони.

    Погибшие дети были в возрасте от 1 до 12 лет. Одна из раненых женщин — мать некоторых из них. Обе пострадавшие находятся в критическом состоянии.

    Родственница одной из раненых, Кристал Браун, рассказала, что Элкинс и его жена находились в процессе развода и должны были явиться в суд в понедельник. Незадолго до трагедии между ними произошел конфликт из-за предстоящего расставания. У Элкинса было четверо общих детей с женой и трое — с другой женщиной, жившей неподалеку. В момент трагедии все дети находились вместе в одном доме.

    — Он убил своих детей. Он застрелил свою жену, — сказала Кристал Браун.

    Трагедия разворачивалась в двух домах до рассвета. Сначала Элкинс застрелил женщину в одном доме, затем направился ко второму, где совершил массовое убийство. Семеро детей погибли внутри дома, еще один ребенок был найден мертвым на крыше — предположительно, он пытался спастись бегством. Соседи рассказали, что некоторые дети пытались выбраться через заднюю дверь.

    После стрельбы Элкинс угнал автомобиль под дулом пистолета. В ходе погони полиция открыла огонь, и подозреваемый погиб.

    По данным базы данных AP и USA Today, это самый смертоносный массовый расстрел в США с января 2024 года, когда в пригороде Чикаго погибли восемь человек.

    Мэр Шривпорта Том Арсено назвал произошедшее «возможно, худшей трагедией в истории города». Губернатор Луизианы Джефф Ландри и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, уроженец Шривпорта, выразили соболезнования семьям погибших и похвалили действия правоохранителей.

    Теги:
    Стрельба Дети Убийство Мировые новости США
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
