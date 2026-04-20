Стрелок из США оказался отцом семерых из восьми убитых детей

Личность подозреваемого установлена — им оказался Шамар Элкинс. По данным полиции, он был ранее известен правоохранителям: в 2019 году его арестовывали по делу о незаконном хранении оружия. Элкинс погиб в ходе полицейской погони.

Погибшие дети были в возрасте от 1 до 12 лет. Одна из раненых женщин — мать некоторых из них. Обе пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Родственница одной из раненых, Кристал Браун, рассказала, что Элкинс и его жена находились в процессе развода и должны были явиться в суд в понедельник. Незадолго до трагедии между ними произошел конфликт из-за предстоящего расставания. У Элкинса было четверо общих детей с женой и трое — с другой женщиной, жившей неподалеку. В момент трагедии все дети находились вместе в одном доме.

— Он убил своих детей. Он застрелил свою жену, — сказала Кристал Браун.

Трагедия разворачивалась в двух домах до рассвета. Сначала Элкинс застрелил женщину в одном доме, затем направился ко второму, где совершил массовое убийство. Семеро детей погибли внутри дома, еще один ребенок был найден мертвым на крыше — предположительно, он пытался спастись бегством. Соседи рассказали, что некоторые дети пытались выбраться через заднюю дверь.

После стрельбы Элкинс угнал автомобиль под дулом пистолета. В ходе погони полиция открыла огонь, и подозреваемый погиб.

По данным базы данных AP и USA Today, это самый смертоносный массовый расстрел в США с января 2024 года, когда в пригороде Чикаго погибли восемь человек.

Мэр Шривпорта Том Арсено назвал произошедшее «возможно, худшей трагедией в истории города». Губернатор Луизианы Джефф Ландри и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, уроженец Шривпорта, выразили соболезнования семьям погибших и похвалили действия правоохранителей.