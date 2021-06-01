Стрелок из села близ Алматы задержан полицией
Напомним, ночью 25 апреля в один из домов в селе Шалкар в Карасайском районе стреляли из ружья. Стрелком оказался молодой мужчина, разыскивавший свою девушку. В результате, один из жильцов дома, 62-летний мужчина, был ранен.
Как стало известно позже, поступившему с тяжелым ранением пенсионеру ампутировали ногу.
Стрелявший скрылся и был объявлен в розыск. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и расследуется по ст. 24, ч.1 ст. 99 УК РК «Покушение на убийство».
«Вечером 31 мая разыскиваемый 29-летний житель города Каскелен был задержан в поселке Турар. Водворенный под стражу пояснил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. Ружье выбросил в один из водоемов, после чего скрывался в разных местах. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается», - сообщили в полиции.