Стрелок из села близ Алматы задержан полицией

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Задержан разыскиваемый за покушение на убийство мужчина, открывший стрельбу в селе Шалкар в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Напомним, ночью 25 апреля в один из домов в селе Шалкар в Карасайском районе стреляли из ружья. Стрелком оказался молодой мужчина, разыскивавший свою девушку. В результате, один из жильцов дома, 62-летний мужчина, был ранен.

Как стало известно позже, поступившему с тяжелым ранением пенсионеру ампутировали ногу.

Стрелявший скрылся и был объявлен в розыск. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и расследуется по ст. 24, ч.1 ст. 99 УК РК «Покушение на убийство».

«Вечером 31 мая разыскиваемый 29-летний житель города Каскелен был задержан в поселке Турар. Водворенный под стражу пояснил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. Ружье выбросил в один из водоемов, после чего скрывался в разных местах. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается», - сообщили в полиции.