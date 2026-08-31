Стрельба в парке в США: погиб полицейский, еще один ранен
Стрельба произошла в парке города Колумбия (штат Южная Каролина), в результате погиб полицейский, еще один правоохранитель получил ранения. Об этом сообщил глава городского департамента полиции Уильям «Скип» Холбрук, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
По словам Уильяма Холбрука, подозреваемый также погиб.
Он заявил, что полиция прибыла по вызову в связи с бытовой ссорой.
Правоохранительные органы попросили местных жителей не посещать район происшествия, пока идет расследование.
Ранее сообщалось о массовой стрельбе в американском городе Лексингтон, в результате погиб один человек и еще четверо получили ранения.