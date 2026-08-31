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    Стрельба в парке в США: погиб полицейский, еще один ранен

    Стрельба произошла в парке города Колумбия (штат Южная Каролина), в результате погиб полицейский, еще один правоохранитель получил ранения. Об этом сообщил глава городского департамента полиции Уильям «Скип» Холбрук, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Стрельба
    Фото: pixabay.com

    По словам Уильяма Холбрука, подозреваемый также погиб.

    Он заявил, что полиция прибыла по вызову в связи с бытовой ссорой.

    Правоохранительные органы попросили местных жителей не посещать район происшествия, пока идет расследование.

    Ранее сообщалось о массовой стрельбе в американском городе Лексингтон, в результате погиб один человек и еще четверо получили ранения.

    Стрельба Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор