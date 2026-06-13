При стрельбе в американском Мидленде погибли два человека, еще 10 ранены

Два человека погибли, еще 10 получили ранения в результате стрельбы в городе Мидленд американского штата Техас, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Мэр Мидленда Лори Блонг сообщила, что подозреваемый был признан мертвым после перестрелки.

Власти города заявили, что ситуация урегулирована, угрозы для населения нет.

Стрельба началась на юго-востоке Мидленда и продолжилась в южной части города. Девять пострадавших были доставлены в больницу. По словам представителя медучреждения, четверым из них потребовалась операция.

Еще пять человек, состояние которых оценивалось как стабильное, были выписаны после оказания медицинской помощи.

По данным департамента общественной безопасности Техаса, подозреваемым оказался 45-летний Виктор Мата Вильярреал. Он находился в розыске по подозрению в покушении на убийство офицера полиции.

Ранее, в среду, во время автомобильной погони он, предположительно, несколько раз выстрелил в сторону полицейских.

Ранее сообщалось о том, что 12 человек пострадали при стрельбе на фестивале в Толедо.