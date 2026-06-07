12 человек пострадали при стрельбе на фестивале в Толедо

Стрельба, произошедшая у площадки городского фестиваля в Толедо (штат Огайо, США), привела к ранениям как минимум 12 человек. Двое из них получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Заместитель начальника полиции Толедо Джо Хеффернан заявил, что было как минимум два человека, которые, «вероятно, стреляли друг в друга». Полиция разыскивает подозреваемых и рекомендует населению избегать районов вокруг места происшествия.

Сотрудники департамента полиции Толедо по прибытию на место проведения фестиваля Old West End обнаружили множество пострадавших. Раненые были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Отмечается, что фестиваль Old West End — это двухдневное мероприятие с живой музыкой, продуктовыми рынками, экскурсиями и шопингом.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Ранее сообщалось, что секретная служба США застрелила человека, открывшего стрельбу у Белого дома.