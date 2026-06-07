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    12 человек пострадали при стрельбе на фестивале в Толедо

    Стрельба, произошедшая у площадки городского фестиваля в Толедо (штат Огайо, США), привела к ранениям как минимум 12 человек. Двое из них получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

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    Фото: pixabay

    Заместитель начальника полиции Толедо Джо Хеффернан заявил, что было как минимум два человека, которые, «вероятно, стреляли друг в друга». Полиция разыскивает подозреваемых и рекомендует населению избегать районов вокруг места происшествия.

    Сотрудники департамента полиции Толедо по прибытию на место проведения фестиваля Old West End обнаружили множество пострадавших. Раненые были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

    Отмечается, что фестиваль Old West End — это двухдневное мероприятие с живой музыкой, продуктовыми рынками, экскурсиями и шопингом.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Ранее сообщалось, что секретная служба США застрелила человека, открывшего стрельбу у Белого дома.

    Стрельба Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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