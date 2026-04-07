Стрельба около консульства Израиля в Стамбуле: нападавшие убиты

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и медицинские бригады.

Все нападавшие были ликвидированы, двое сотрудников полиции получили легкие ранения.

По словам министра внутренних дел Турции Мустафы Чифтчи, личности подозреваемых уже установлены. Как оказалось, они прибыли в Стамбул на арендованном автомобиле из Измита. По предварительным данным, один из них был связан с религиозно-экстремистской организацией, а у другого имелись наркопреступления в прошлом.

Пока не установлено, связан ли инцидент с попыткой нападения на консульство.

В свою очередь, министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что в связи с инцидентом прокуратура Стамбула начала расследование. Для работы по делу назначены три прокурора, в том числе заместитель главного прокурора, которые уже приступили к осмотру места происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что гражданина Казахстана застрелили в Турции. В МИД РК подтвердили информацию о гибели казахстанца.