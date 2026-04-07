    21:35, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанца застрелили в Турции: начато следствие

    В Министерстве иностранных дел РК подтвердили информацию о гибели гражданина Казахстана в Турции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Haberler

    Как сообщает турецкое издание Haberler, в Стамбуле застрелили казахстанца, работавшего курьером в частной логистической компании.

    По данным МИДа, инцидент произошел 31 марта в районе Фатих.

    В настоящее время компетентными органами Турецкой Республики проводятся необходимые следственные мероприятия.

    Генеральное консульство Республики Казахстан в Стамбуле оказывает необходимое содействие родственникам погибшего. Вопрос находится на контроле ведомства.

    Данира Искакова
