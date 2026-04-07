Казахстанца застрелили в Турции: начато следствие
В Министерстве иностранных дел РК подтвердили информацию о гибели гражданина Казахстана в Турции, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщает турецкое издание Haberler, в Стамбуле застрелили казахстанца, работавшего курьером в частной логистической компании.
По данным МИДа, инцидент произошел 31 марта в районе Фатих.
В настоящее время компетентными органами Турецкой Республики проводятся необходимые следственные мероприятия.
Генеральное консульство Республики Казахстан в Стамбуле оказывает необходимое содействие родственникам погибшего. Вопрос находится на контроле ведомства.