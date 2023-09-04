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    14:44, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанка с дочерью погибли в результате ДТП в Турции

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    Photo: facebook.com/bisembieff
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В турецкой Алании в результате ДТП погибла казахстанка с дочерью. Скорбную весть сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Известный журналист, основатель детского реабилитационного центра «Зейін Атырау» Арайлым Багытжан попала в ДТП в Алании. Скончалась. На месте происшествия вместе с ней скончалась и ее дочь. Ее супруг находится в тяжелом состоянии в больнице», - написал Жасулан Бисембиев в Facebook.

    Фото: İHA

    В настоящее время ведутся переговоры с посольством Казахстана в Турции. Также принимаются все меры для оказания необходимой медицинской помощи супругу погибшей. Ведется работа по перевозке тел наших соотечественников на Родину.

    Фото: İHA

    Замакима Атырауской области также выразил соболезнования семье и близким погибших.


    Теги:
    Турция Происшествия Происшествия, ЧС
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