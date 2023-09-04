Казахстанка с дочерью погибли в результате ДТП в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В турецкой Алании в результате ДТП погибла казахстанка с дочерью. Скорбную весть сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Известный журналист, основатель детского реабилитационного центра «Зейін Атырау» Арайлым Багытжан попала в ДТП в Алании. Скончалась. На месте происшествия вместе с ней скончалась и ее дочь. Ее супруг находится в тяжелом состоянии в больнице», - написал Жасулан Бисембиев в Facebook.

Фото: İHA

В настоящее время ведутся переговоры с посольством Казахстана в Турции. Также принимаются все меры для оказания необходимой медицинской помощи супругу погибшей. Ведется работа по перевозке тел наших соотечественников на Родину.

Фото: İHA

Замакима Атырауской области также выразил соболезнования семье и близким погибших.