Стрельба на свадьбе в Алматинской области: спецназ задержал нарушителей

В селе Тургень Алматинской области во время свадебного торжества произошел инцидент с использованием огнестрельного оружия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео, на котором присутствовавшие на тое гости стреляли из окна машины в воздух из автоматов и пистолетов, распространяется в соцсетях.

Начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что случай был 9 июня во время свадебного торжества в селе Тургень Енбекшиказахского района.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с бойцами спецподразделения СОБР все правонарушители задержаны и водворены в ИВС. По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией возбуждено уголовное дело. Оружия, из которых производились выстрелы, направлены на экспертизу. Ход расследования на моем личном контроле, - сказал он.

По его словам, в отношении руководства районной полиции будут приняты строгие меры.