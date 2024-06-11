РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:17, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Стрельба на свадьбе в Алматинской области: спецназ задержал нарушителей

    Стрельба на свадьбе в Алматинской области: спецназ задержал нарушителей
    Фото: ДП Алматинской области

    В селе Тургень Алматинской области во время свадебного торжества произошел инцидент с использованием огнестрельного оружия, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Видео, на котором присутствовавшие на тое гости стреляли из окна машины в воздух из автоматов и пистолетов, распространяется в соцсетях.

    Начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов сообщил, что случай был 9 июня во время свадебного торжества в селе Тургень Енбекшиказахского района.

    - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с бойцами спецподразделения СОБР все правонарушители задержаны и водворены в ИВС. По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией возбуждено уголовное дело. Оружия, из которых производились выстрелы, направлены на экспертизу. Ход расследования на моем личном контроле, - сказал он. 

    По его словам, в отношении руководства районной полиции будут приняты строгие меры.

    Теги:
    Полицейские Стрельба Полиция Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!