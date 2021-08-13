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Стрельба в английском Плимуте: несколько человек погибли

13 Августа 2021 03:01
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Стрельба в английском Плимуте: несколько человек погибли

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Несколько человек погибли в результате стрельбы в Плимуте в английском графстве Девон на юго-западе страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

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По словам полиции, инцидент с огнестрельным оружием произошел в районе Кейхэм в Плимуте.

«На месте происшествия погибло несколько человек, еще нескольким пострадавшим оказывается помощь», - сообщили в полиции.

Сообщается, что инцидент не связан с терроризмом, и что стрелявший убит полицией.

К месту стрельбы стянуты машины спасательных служб, полиции и скорой помощи, район оцеплен.

Министр внутренних дел Прити Пател в «Твиттере» назвала инцидент шокирующим и сказала, что ее мысли с теми, кто пострадал в результате случившегося.Она призвала всех сохранять спокойствие и следовать указаниям полиции.

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#Происшествия   #Великобритания   #Криминал  
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