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    11:53, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Стрельба в Алматы: полиция завела еще одно уголовное дело

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Еще одно уголовное дело заведено в отношении стрелка, убившего пятерых человек в Алатауском районе Алматы. Об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данному факту возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Создана межведомственная следственно-оперативная группа. Подозреваемый задержан. Орудие преступления изъято. По нему назначена соответствующая экспертиза», - сказал он в ходе брифинга.

    По его словам, огнестрельное оружие было зарегистрировано на имя стрелка. Он на учете в психиатрическом диспансере не состоял. Мотивы преступления будут известны после завершения следствия.

    Напомним, 20 сентября около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

    В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

    Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 (Убийство в отношении двух и более лиц). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

    Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. В сети появилось видео момента захвата стрелка.


    Теги:
    Стрельба в Алматы Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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