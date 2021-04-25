Стрельба в алматинском ЖК: в полиции рассказали подробности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы рассказали подробности стрельбы в жилом комплексе «Бухар Жырау Тауэрс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек заявила, что информация о стрельбе поступила около 13:00 часов.

«Конфликт разыгрался между охранником данного ЖК и жителем одной из квартир, расположенной на 17-м этаже. В результате данного конфликта местный житель, 1963 года рождения, ранил из ружья охранника в левую ногу. Он был доставлен в больницу. Установлено, что подозреваемый спрятался в своей квартире. Несколько часов велись переговоры, ему было предложено сдаться, однако он на диалог не шел. Далее мужчина напротив проявил агрессию. Он выстрелил в сторону лестничного пролета около 30 раз из того самого ружья», – рассказала спикер.

По ее словам, в переговорном процессе участвовали не только сотрудники департамента полиции, но и прокураторы и знакомые данного подозреваемого.

Также она сообщила, что в ходе спецоперации полицейскими боевое огнестрельное оружие не применялось.

Подозреваемый выбросился из окна 17-го этажа, побоявшись ответственности. Ружье было у него в руках.

«По тем сведениям, которые мы собирали у местных жителей, мужчина характеризовался как конфликтный. Часто ругался с соседями. По одной из версий, от него ушла жена с детьми. Это предварительная информация», – добавила Салтанат Азирбек.

Спикер отметила, что в первую очередь полицейские были нацелены на безопасность населения.

«Это густонаселенный жилой комплекс. Многоэтажный. Поэтому прежде, чем проводить спецоперацию, мы задались целью обезопасить граждан, провели эвакуацию, а потом стали вести переговоры. Для эвакуации мы привлекли сотрудников местной полицейский службы: патрульных, участковых. Спасибо гражданам, они проявили понимание. Без лишних вопросов. Было просто объяснено, что на данном участке проводится спецоперация. Быстро организованно, дисциплинированно», – сказала она.

В полиции не согласны с тем, что спецоперация длилась долго.

«Относительно долго. Самое главное здесь – безопасность граждан. Это даже не измеряется временем, когда речь идет о безопасности. На эвакуацию населенного массива тоже понадобилось время. Большую часть времени мы проводили переговоры, все-таки были нацелены на то, чтобы человек сдался добровольно», – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские вели переговоры со стрелком, который закрылся в квартире, но вооруженный мужчина отказывался вступать в диалог.

Позже мужчина выбросился из окна. Напомним, сегодня в результате конфликта, возникшего между охранником указанного ЖК и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья.

Пострадавший охранник находится в реанимации, угрозы его жизни нет.