Стрельба в алматинском ЖК: стали известны данные о личности стрелка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы назвали данные о гражданстве стрелка из жилого комплекса «Бухар Жырау Тауэрс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции, подозреваемый, 1963 года рождения, был гражданином России.

«Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия», - отметили в полиции.

Напомним, днём 24 апреля в жилом комплексе «Бухар Жырау Тауэрс» произошёл конфликт между охранником данного ЖК и жителем, в результате последний ранил охранника из охотничьего ружья в левую ногу. Секьюрити был доставлен в больницу.

Подозреваемый позже спрятался в своей квартире. На протяжении нескольких часов с подозреваемым проводили переговоры сотрудники департамента полиции, прокуратуры и его знакомые. Однако он отказался сдаваться и продолжал стрелять в сторону двери. Произвел около 30 выстрелов в сторону лестничной площадки.

После этого было принято решение о задержании подозреваемого силами спецподразделения департамента полиции. Испугавшись ответственности, подозреваемый покончил жизнь самоубийством, с ружьем в руках выбросившись из окна квартиры на 17-м этаже, в которой он ранее закрылся.

В ходе спецоперации сотрудники спецподразделений огнестрельное оружие не применяли, были использованы средства нелетального действия, то есть шумовые и газовые гранаты. Среди жителей жилого комплекса пострадавших нет.

Ранее в полиции также заявили, что, по данным местных жителей, мужчина характеризовался как конфликтный. Часто ругался с соседями. По одной из версий от него ушла жена с детьми.

Также в полиции сообщили, что мужчина стрелял в охранника ЖК «Бухар Жырау Тауэрс» из хулиганских побуждений.