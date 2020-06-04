Стрельба произошла в Алматы: пострадал прохожий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Стрельба произошла в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел вечером 3 июня на пересечении улиц Казыбек би и Муканова. По словам очевидца, было слышно три выстрела.

«Это было вчера вечером к девяти часам. Я как раз рядом в магазине была с детьми, слышала три выстрела. Мужчине в ногу попали, женщина кричала, что это ее муж. Потом приехала скорая помощь. Было много полицейских. Видеокамеры проверяли», - рассказала очевидец.

Информация о выстреле также появилась в соцсетях .

В департаменте полиции сообщили, что данный факт имел место накануне вечером.

Между знакомыми, коротавшими время в одном из заведений, расположенных по улице Жумалиева, произошел словесный конфликт, а затем драка, в результате которой один из ее участников - гр. Ж., 1983 года рождения, получил ножевое ранение в ногу.

Установлено, что в ходе выяснения отношений одной из сторон было применено травматическое оружие, в результате чего в ногу был ранен прохожий – гр. Ш., 1992 года рождения.

Личности участников конфликта установлены, часть из них задержана и дает показания.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленные на задержание основных фигурантов преступления.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 ч. 3 УК РК.

Производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Алмалинского района по территориальности.