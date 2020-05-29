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15:19
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Стрельба произошла на рынке «Сары-Арка» в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на рынке «Сары-Арка» произошел конфликт со стрельбой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что инцидент случился 27 мая около 13:00 часов на рынке, расположенном на пересечении улиц Алтынсарина и Улугбека.
В Сети появилось видео с места происшествия.
«27 мая средь бела дня стреляли на рынке «Сары-Арка». Очевидцы сообщают, что потасовка произошла из-за парковки, были слышны несколько выстрелов», - говорится в посте.
«После поступления сигнала на «102» на место выехала следственно-оперативная группа, которой установлено, что конфликт произошел между работниками рынка (охрана, стоянщик) и арендаторами торговой точки на почве оплаты за парковку автотранспорта. Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой одна из сторон применили оружие. Подозреваемые были задержаны сразу же. Они водворены в изолятор временного содержания», - прокомментировали в департаменте полиции.
Данный факт расследуется УП Ауэзовского района по ст.293 ч.3 УК РК.
«Орудие преступления – газовый пистолет изъят и направлен на судебно-баллистическую экспертизу. Кроме того, в рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных участниками конфликта», - добавили в полиции.
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