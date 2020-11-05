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Стрельба на зоне отдыха в Алматинской области: подозреваемые задержаны

5 Ноября 2020 20:14
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Стрельба на зоне отдыха в Алматинской области: подозреваемые задержаны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемые в стрельбе на одной из зон отдыха в поселке Байсерке в Алматинской области задержаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Илийского района по покушению на убийство двух или более лиц совершенное группой по предварительному сговору.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками ДКП МВД и УКП ДП основные подозреваемые были задержаны в Алматы, Алматинской, Костанайской областях и арестованы. Проводится досудебное расследование. Иные обстоятельства уголовного дела не разглашаются в интересах следствия», - сообщили в полиции.

Напомним, 31 октября около 16:00 на одной из зон отдыха в поселке Байсерке Илийского района произошла стрельба. Двое человек были ранены. Видео появилось в соцсетях.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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