Стрельба на зоне отдыха в Алматинской области: подозреваемые задержаны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемые в стрельбе на одной из зон отдыха в поселке Байсерке в Алматинской области задержаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Илийского района по покушению на убийство двух или более лиц совершенное группой по предварительному сговору.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками ДКП МВД и УКП ДП основные подозреваемые были задержаны в Алматы, Алматинской, Костанайской областях и арестованы. Проводится досудебное расследование. Иные обстоятельства уголовного дела не разглашаются в интересах следствия», - сообщили в полиции.

Напомним, 31 октября около 16:00 на одной из зон отдыха в поселке Байсерке Илийского района произошла стрельба. Двое человек были ранены. Видео появилось в соцсетях.