Стрельба на зоне отдыха под Алматы: досудебное расследование завершено

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области завершено досудебное расследование по факту покушения на убийство на одной из зон отдыха в поселке Байсерке Илийского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области напомнили, что факт покушения на убийство из хулиганских побуждений, с применением огнестрельного оружия жителями Алматинской области, произошел в октябре 2020 года на территории зоны отдыха «Поляна» Илийского района.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. ст. 24 ч.3 - 99 ч.2 п.п. «1,7,9» «Покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и 293 ч.3 УК РК «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия». 9 апреля 2021 года досудебное расследование завершено, начат процесс ознакомления. Иная информация в интересах следствия не раскрывается», - отметили в ДП.

Напомним, 31 октября около 16:00 на одной из зон отдыха в поселке Байсерке Илийского района произошла стрельба. Двое человек были ранены. Видео появилось в соцсетях. Позже сотрудниками ДКП МВД и УКП ДП основные подозреваемые были задержаны в Алматы, Алматинской, Костанайской областях и арестованы.







