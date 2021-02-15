Стрельба на кокпаре произошла в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в хулиганстве с применением оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В дежурную часть Казыгуртского районного отдела полиции поступило сообщение о факте хулиганства с применением оружия со стороны неизвестных лиц, во время пресечения участковыми инспекторами проведения очередного кокпара на одном из местных пастбищ. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОП по статье 293 ч. 3 УК РК «хулиганство» и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В результате специальной операции сотрудники Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с ДКНБ Туркестанской области и спецподразделением «Беркут» Национальной гвардии РК на одной из улиц п. Казыгурт остановили автомашину марки «Ваз» и задержали 4-х подозреваемых. Задержанными оказались 4 молодых людей, жители Казыгуртского района, которых доставили в отдел полиции.

При обыске подозреваемых полицейские обнаружили сумку и изъяли в качестве вещественных доказательств обрез охотничьего ружья 16 калибра и патроны. В ходе дальнейших обысковых мероприятий в доме подозреваемых оперативники обнаружили два травматических пистолета и охотничье ружье 16 калибра.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 293 «Хулиганство» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Молодые люди взяты под стражу. Полицейским предстоит проверить причастность подозреваемых к другим преступлениям, а также выямнить происхождение огнестрельного оружия.

Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан об уголовной ответственности за незаконное хранение и использование незагистрированного оружия и совершения хулиганских действий с его применением.







