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Стратегию развития креативных индустрий разработают в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудил с представителями творческой общественности перспективы развития креативной экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Во встрече приняли участие представители таких сфер, как литература, новые медиа, цирковое искусство, музыка, театр, кино, анимация, киберспорт и геймдевелопмент, ремесленничество, а также мода и комикс-индустрии.
В ходе обсуждения были рассмотрены меры по повышению доли креативных индустрий в экономике мегаполиса.
Участниками были подняты вопросы создания инфраструктуры для развития креативных индустрий во всех районах города, совершенствования образовательных программ, наращивания сырьевой базы, в частности, для индустрии моды. Также рассмотрены вопросы коммерциализации интеллектуальной собственности, развития мер финансовой и нефинансовой поддержки творческих проектов.
Особое внимание было уделено расширению доступности креативных индустрий. Среди предложений были организация курсов для талантливых детей и молодежи, в том числе многодетных и малообеспеченных семей.
Бакытжан Сагинтаев отметил, что перед Алматы стоит амбициозная задача по вхождению в топ-100 лучших городов мира. Для этого необходимо обеспечить качественный рост экономики.
«В рамках Стратегии развития «Алматы-2050» будем развивать креативную экономику. У нас есть все возможности», - сказал аким Алматы, отметив необходимость создания экосистемы, позволяющей развивать все направления креативных индустрий. Аким города также подчеркнул важность соответствия образовательных программ запросам рынка креативных индустрий.
Совместно с представителями творческой общественности будет разработана стратегия Creative Almaty. Основные направления развития: музыка, литература, театр, опера и балет, мода, кино и анимация, новые медиа и цифровая культура, современное искусство, индустрия развлечений, архитектура и дизайн, игры и киберспорт, реклама.
На сегодня в Алматы доля креативных индустрий от общего числа предприятий составляет лишь 6,3%. Планируется, что креативная экономика станет одним из основных драйверов роста и благосостояния города.
В целом в ходе заседания был отмечен высокий потенциал Алматы для наращивания объемов производства креативных индустрий. Разработка стратегии Creative Almaty позволит повысить конкурентоспособность отечественных специалистов и казахстанских проектов на мировом уровне.
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