Стратегия Санофи: информирование населения и прозрачность процессов — для защиты здоровья нации

Наравне с крупнейшими рынками в республике появляются инновационные лекарственные средства и вакцины, создаются совместные проекты по локализации тех или иных препаратов, выстраиваются партнерства с научными кругами. В беседе с Kazinform генеральный менеджер бизнес-подразделения «Вакцины» Санофи в России и СНГ Наталья Швецова рассказала о том, что нового привносит этот мировой фармацевтический гигант для здоровья казахстанцев и для развития системы здравоохранения всей страны.

— Санофи работает по всему миру. Какую роль для компании играет рынок Казахстана?

— Для Санофи рынок Республики Казахстан не просто интересен, он хорошо знаком и входит в число приоритетных. Мы работаем здесь почти 30 лет, с 1997 года, и с тех самых пор ведем в стране активную работу по обеспечению пациентов доступными препаратами для профилактики и лечения различных заболеваний. Кроме того, мы поддерживаем обмен научными данными среди специалистов здравоохранения и занимаемся просветительской деятельностью, стремясь развивать у населения ответственный подход к здоровью. За эти годы Санофи стала надежным партнером страны в области здравоохранения, заслужила доверие врачей, пациентов, и сегодня мы уверенно входим в ТОП-5 фармацевтических компаний, работающих в Казахстане, по объему продаж. Мы настроены продолжать наше сотрудничество с системой здравоохранения страны, содействовать ее развитию, привносить лучшие мировые практики, которые нам знакомы.

— Какие препараты компании сегодня доступны казахстанским пациентам?

— Наш портфель препаратов, которые мы поставляем в страну, достаточно обширен. Это и рецептурные препараты для лечения социально-значимых хронических заболеваний, например, сахарного диабета или онкологических болезней, и препараты для терапии редких заболеваний, а также ряд безрецептурных лекарственных средств. Еще одно важное направление — это вакцины. Наш портфель для казахстанского рынка регулярно обновляется и расширяется: мы следим за потребностями пациентов и стремимся предлагать наиболее актуальные решения.

— Сегодня мы видим, что в Казахстане развивается локальное производство некоторых международных компаний, осуществляется трансфер технологий. Есть ли такие планы по развитию в Казахстане у Санофи, учитывая описанную операционную модель?

— Действительно, в последние годы политика международных фармкомпаний направлена на развитие партнерских проектов по локализации производства: обеспечение обмена опытом и долгосрочного сотрудничества с казахстанскими производителями. И мы также не остаемся в стороне. В августе 2025 года во время официального визита министра здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназаровой во Францию состоялась ее встреча с министром здравоохранения Франции Янником Недэром. На ней обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сферах первичной медико-санитарной помощи, онкологии, кардиологии, травматологии и экстренной медицины. И на этой же встрече также обсуждался вопрос локализации производства вакцин Санофи в Казахстане.

Реализация этого проекта планируется в 2026 году. Уверена, что это партнерство будет способствовать развитию фармацевтической отрасли в стране, снижению зависимости от импорта, расширению доступа населения к современным вакцинам в рамках Национальной программы иммунизации и — в перспективе — развитию экспорта в соседние страны.

Надо отметить, что кроме локализации производства мы также ведем активный обмен международным опытом со специалистами Казахстана, реализуем совместные исследовательские и аналитические проекты, например, с Научно-практическим центром санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга. Поддержка научно-информационной работы в области профилактики инфекционных заболеваний — это одно из приоритетных направлений деятельности Санофи во всем мире, и Казахстан — не исключение.

— Вакцины — одно из фокусных направлений для компании, с которым Санофи напрямую представлена в нашей стране. Какие вакцины компания поставляет в Казахстан?

— Компания Санофи на протяжении многих лет является партнером Министерства здравоохранения Республики по реализации Национальной программы иммунизации. Хочу отметить, что Казахстан имеет один из самых прогрессивных календарей вакцинации в регионе, что позволяет обеспечить детям надежную защиту от опасных инфекций с раннего возраста.

Мы же предоставляем широкий портфель вакцин, отвечающий этой задаче. Он включает комбинированные педиатрические вакцины, которые позволяют сформировать защитный иммунитет против таких опасных инфекций, как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гепатит В и гемофильная инфекция типа B. Ведем бесперебойные поставки современных комбинированных вакцин с бесклеточным коклюшным компонентом, в том числе шестикомпонентной вакцины для вакцинации детей в 2 и 4 месяца, пятикомпонентной — для применения в 3 и 18 месяцев, а также специальной вакцины для ревакцинации детей против дифтерии, столбняка и коклюша в возрасте 6 лет. Наша шестикомпонентная вакцина входит в ТОП-5 среди всех лекарственных средств в Казахстане по объему продаж. Эти детские вакцины производства Санофи зарегистрированы в 120 странах мира, преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. 6-компонентной детской вакциной производства Санофи не только прививаются дети в Европе, Азии, на Американском континенте, но также она используется для вакцинации детей в национальных программах соседних с Казахстаном стран — Турции, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Армении.

— Известно, что вокруг вакцин ведется много разных обсуждений и дискуссий. Этой осенью, например, у нас в соцсетях появились высказывания об эффективности закупаемых государством вакцин против коклюша. Писали, что бесклеточные вакцины менее эффективны. Насколько это обоснованно?

— Эти заявления необоснованны, они сформированы из ошибочной интерпретации ряда данных и вырванных из контекста утверждений. Вакцины с бесклеточным коклюшным компонентом, которые поставляются нами в Казахстан — современное поколение противококлюшных вакцин. Они разработаны в конце 20 века в ответ на запрос органов здравоохранения развитых стран на применение вакцин, которые бы легче переносились маленькими детьми. Эффективность таких вакцин в предотвращении коклюша у детей доказана многочисленными исследованиями и подтверждена Всемирной организацией здравоохранения. Использование многокомпонентных вакцин — это современная стратегия иммунизации детей, поскольку они повышают своевременность вакцинации, сберегают время родителей и медицинских работников, а также снижают расходы на транспортировку и хранение.

Вспышки коклюша последних двух лет в мире, по данным экспертов, обусловлены, в том числе, высокой заразностью коклюша, подъемом заболеваемости каждые 3-4 года из-за ослабления коллективного иммунитета и снижением охвата прививками. Приверженность населения вакцинации не составляет 100%, некоторые родители отказываются делать своим детям рекомендованные прививки или делают их несвоевременно. Когда количество непривитых детей накапливается, происходит подъем заболеваемости. Кроме того, во многих странах против коклюша прививают только детей первых двух лет жизни, а с течением времени защитный иммунитет, сформированный прививками в раннем детстве, снижается, и более старшие дети и взрослые опять могут заболевать коклюшем.

В постпандемийный период (2023–2024 годы) заболеваемость коклюшем выросла во всем мире, вне зависимости от того, какой тип коклюшных вакцин применяют страны. Например, Кыргызстан, Узбекистан, Эфиопия используют цельноклеточные вакцины для вакцинации детей против коклюша, тем не менее рост заболеваемости в них также был резко выражен. Всемирная организация здравоохранения в своих документах отмечает, что снижение защиты против коклюша происходит в течение нескольких лет после первичной вакцинации детей как бесклеточными, так и цельноклеточными вакцинами. Это требует проведения ревакцинаций (повторной вакцинации) в определенных возрастах на протяжении жизни так же, как это делается в отношении таких инфекций, как дифтерия и столбняк. Для проведения возрастных ревакцинаций, в зависимости от требований национальных рекомендаций, используются вакцины с более низким содержанием антигенов, такие как вакцина Санофи против дифтерии-столбняка-коклюша, которая может применяться уже с возраста 4-х лет и в более старших возрастах. Эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что вакцины со сниженным содержанием антигенов, используемые для ревакцинации, являются высоко иммуногенными и хорошо переносятся.

Это научно обоснованный подход, применяемый для обеспечения длительной и надежной защиты от коклюшной инфекции, поскольку со временем ослабевает не только иммунитет после вакцинации, но даже полученный после перенесенного заболевания. Ревакцинация против коклюша необходима, чтобы максимально надежно защитить группы высокого риска: дошкольников, школьников, а также беременных женщин и медицинских работников. Опыт Германии, Нидерландов, Франции и Норвегии показывает, что ревакцинация бесклеточной коклюшной вакциной приводит к заметному снижению заболеваемости коклюшем.

Санофи является мировым лидером в области комбинированных педиатрических вакцин с бесклеточным коклюшным компонентом. За более чем 25 лет опыта в этой области в мире было использовано более 725 миллионов доз таких вакцин, произведенных Санофи. Наша шестикомпонентная вакцина, зарегистрированная в 120 странах мира, занимает 62,8% мирового рынка ацеллюлярных (бесклеточных) гексавалентных вакцин и является единственной используемой ацеллюлярной шестивалентной вакциной в национальных календарях прививок 12 стран (включая Мексику, ЮАР, Чили и ОАЭ), а также имеет многолетние контракты в 13 странах Европы и других регионов мира (в Швеции, Бельгии, Ливии и пр.).

Вакцина, предназначенная для использования в качестве бустера против коклюша, дифтерии и столбняка детей с 4 лет и взрослых, зарегистрирована в 81 стране (это почти треть всех стран мира), с момента запуска было распространено более 302 миллионов доз.

Это демонстрирует глобальное доверие медицинского сообщества и органов здравоохранения к нашим решениям в области защиты от коклюша на всех этапах жизни.

— Можете ли Вы прокомментировать, насколько прозрачен процесс выбора вакцин для государственных закупок? Про это также высказывались сомнения.

— Очевидно, что выбор вакцин, закупаемых для Национальной программы иммунизации Казахстана, продиктован международными рекомендациями и научными данными об эффективности и безопасности доступных сегодня препаратов. Компания Санофи как поставщик вакцин ведет свою деятельность в полном соответствии со всеми международными нормативными стандартами, этическими принципами и соблюдает положения законов о борьбе с коррупцией, при этом безопасность пациентов является нашим главным приоритетом. Все наши вакцины производятся в соответствии со строгими международными стандартами качества и проходят тщательные испытания. Начиная с 2013 года мы поставляем вакцины напрямую из Франции без участия локального офиса через дистрибьютора в рамках государственных тендеров и установленных процессов.

Санофи привержена делу поддержки систем здравоохранения во всем мире с помощью спасающих жизнь вакцин и лекарственных препаратов, и мы готовы защищать нашу репутацию всеми доступными законными средствами.

— Какие шаги, на Ваш взгляд, могли бы повысить уровень осознанности граждан Казахстана в области здоровья, привить ответственный подход, в том числе, к защите детей от опасных инфекционных заболеваний с помощью иммунопрофилактики?

— Повышение осознанности населения в вопросах здоровья требует системной работы сразу нескольких участников — государства, врачебного сообщества и бизнеса. Ключевую роль здесь играют регулярные информационные кампании, способствующие повышению доверия к вакцинации. При этом качество получаемой родителями информации не менее важно. Необходимо, чтобы они могли ориентироваться на проверенные данные и авторитетные источники. Именно достоверные данные, основанные на принципах доказательной медицины и полученные от тех, кому доверяют, позволяют принимать взвешенные решения. А это критически важно для того, чтобы семьи в Казахстане были многопоколенческими, крепкими, здоровыми и счастливыми.

Конечно, ключевую роль в популяризации ответственного подхода к здоровью играют врачи. Хорошо, когда медицинские специалисты говорят с людьми простым и понятным языком, спокойно и аргументированно отвечают на вопросы и сомнения, которых у родителей всегда много. Доверительный диалог в сочетании с прозрачностью процессов в организации здравоохранения — ключ к формированию ответственного отношения к здоровью будущих поколений.