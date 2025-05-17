Стратегическое партнерство и украинский вопрос: о чем говорили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Владимир Путин также поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по результатам прямых российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле.

Глава государства отметил, что мероприятия в Москве, посвященные 80-летию Великой Победы, прошли в торжественной обстановке и вызвали положительный отклик в международном сообществе.

Ранее Президент Казахстана провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.