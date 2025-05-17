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    14:52, 17 Май 2025 | GMT +5

    Стратегическое партнерство и украинский вопрос: о чем говорили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Давлат раҳбари Россия Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди
    Фото: Ақорда

    Владимир Путин также поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.

    Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по результатам прямых российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле.

    Глава государства отметил, что мероприятия в Москве, посвященные 80-летию Великой Победы, прошли в торжественной обстановке и вызвали положительный отклик в международном сообществе.

    Ранее Президент Казахстана провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Украина Владимир Путин
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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