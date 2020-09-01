Стратегическое инвестиционное соглашение между государством и инвесторами поручил внедрить Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить стратегическое инвестиционное соглашение между государством и инвесторами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, мы сохраним широкие горизонтальные меры поддержки промышленности. Вместе с тем Правительству предстоит определить стратегически важные производства, ключевые экспортные приоритеты, также существенно расширить инструментарий мер поддержки. Для стратегических проектов следует предусмотреть пакетное предоставление натурных грантов, льготного финансирования, частичного гарантирования, механизмов экспортной поддержки», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу страны на совместном заседании палат Парламента.

По словам Президента, часть капитальных затрат инвесторов можно возмещать путем зачета против налоговых обязательств.

«Важно предусмотреть гарантированный закуп государственного, квазигосударственного секторов и недропользователей. Главная новелла – стабильность законодательных условий на весь срок реализации проекта. Конечно, эти меры не исчерпывающие. Конкретный уровень поддержки будет зависеть от объемов капитальных вложений и приоритетности проектов. В целях фиксации договоренностей между государством и инвесторами будет внедрен новый инструмент – стратегическое инвестиционное соглашение», - заявил Глава государства.

«Данную инициативу следует реализовать до конца года в рамках законопроекта о восстановлении экономического роста. Пул проектов, которые войдут в стратегические соглашения, Правительство сформирует до апреля 2021 года», - заключил К. Токаев.