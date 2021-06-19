«Стратегический ресурс нашей страны»: Алексей Цой обратился к медработникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня медицинского работника министр здравоохранения поздравил коллег с профессиональным праздником. Алексей Цой выразил им искреннюю благодарность за бесценный вклад в охрану здоровья казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры, дорогие коллеги! Позвольте поздравить Вас с профессиональным праздником! Каждый из вас по зову сердца связал свою судьбу с этой благородной профессией, требующей глубоких знаний, исключительного трудолюбия, высокой самоотдачи, а главное – чуткости, отзывчивости и гуманизма. Медицинские работники – это стратегический ресурс нашей страны. На сегодня в Казахстане трудятся около 260 тысяч медицинских специалистов, в том числе более 75 тысяч врачей, 185 тысяч средних медицинских работников. В нашей стране каждый день проводится свыше 2 тысяч операций, принимаются более одной тысячи родов, обслуживается свыше 420 тысяч человек в поликлиниках и 18 тысяч вызовов скорой помощи», - сказал министр.

Он отметил, что все эти годы здравоохранение в Казахстане динамично развивается, увеличивается объем оказания высокотехнологичной помощи, строятся новые перинатальные центры, внедряются инновационные разработки. Благодаря этому редкие сложные заболевания, которые совсем недавно невозможно было преодолеть, сегодня успешно диагностируются и излечиваются.

«Последние годы мы наблюдаем улучшение двух самых важных показателей: увеличивается продолжительность жизни и растет рождаемость. И за каждыми из этих достижений, конечно же, стоит ваш титанический труд работников здравоохранения - людей самых разных специальностей, которые ответственно относятся к своему делу», - отметил Алексей Цой.

По словам министра, пандемия заставила нас пересмотреть многие ценности, особенно изменить отношение к людям в белых халатах. Они второй год сражаются с невидимым врагом, рискуя собственным здоровьем, чтобы спасти жизнь каждого больного. За сухими цифрами сводок заболевших и выздоровевших кроется самоотверженный и героический труд в борьбе с пандемией тысячей медицинских работников.

«Хочу выразить свою искреннюю благодарность всем нашим медицинским работникам за их бесценный вклад в охрану здоровья казахстанцев. Мы глубоко скорбим по безвременно ушедшим коллегам, кого не пощадила коварная инфекция. Каждый человек – огромная, невосполнимая потеря для системы здравоохранения страны. Примите еще раз мои искренние соболезнования. Светлая память о погибших врачах останется в сердцах тысячи пациентов. Пусть их надежды и мечты исполнят достойные ученики. Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Ваш опыт помогает сохранять традиции, и служат примером для новых поколений специалистов», - сказал Алексей Цой.

«Дорогие коллеги! Вы люди с большим сердцем и душой! Преданы своей профессии! Еще раз поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, успехов, мира и благополучия», - поздравил министр здравоохранения.



