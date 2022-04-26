Стратегический курс партии AMANAT не изменится – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «AMANAT» останется организацией, занимающей особое место в политической жизни страны. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном XXIII съезде партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда партия становится независимой от исполнительной власти, доверие населения к ней укрепляется, авторитет повышается. Сейчас партия имеет значительное преимущество в Мажилисе и маслихатах. Поэтому можно жестко контролировать работу Правительства и акиматов. Хотя Президент вышел из рядов партии, я думаю, что стратегический курс организации не изменится. Очевидно, что AMANAT остается организацией, занимающей особое место в политической жизни страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что преемственность в политике сохранится, и партия продолжит то, что делает на благо страны.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев сложил с себя полномочия председателя партии «AMANAT».

«Я уже говорил, что уволюсь с должности председателя партии и выйду из рядов организации. Пришло время осуществить это предписание. С сегодняшнего дня я, как глава партии «AMANAT», решил прекратить свои полномочия и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. В этой связи хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах. Также выражаю признательность за то, что вы доверили бразды правления в партии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.