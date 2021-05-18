Страшные страницы истории не должны повториться - посол Литвы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тема помощи казахского народа репрессированным литовцам оказывает особое влияние на отношения между Нур-Султаном и Вильнюсом. Такой точки зрения придерживается посол Литвы в Казахстане Гинтаутас Васюлис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для литовцев Казахстан - особая страна. Первое знакомство литовцев с Казахстаном как с географическим определением было очень печальным и страшным, поскольку в тот период страна стала одним из главных направлений ссылок политических заключенных из Литвы. Но, с другой стороны, казахский народ произвел много положительных впечатлений о себе», - сказал Гинтаутас Васюлис, выступая в понедельник на заседании групп межпарламентского сотрудничества Мажилиса Парламента РК и Сейма Литвы.

«Были те, кто помогал выживать или спасал жизни, именно поэтому очень многие из наших соотечественников, которые оказались в Казахстане, смогли вернуться обратно. За это вам глубочайшая благодарность. Эта тема всегда будет оказывать особое влияние на отношения между нашими народами и государствами», - добавил он.

«Мы очень чтим эту память, и для нас в политическом плане одним из главных приоритетов является сохранение этого исторического литовского наследия в Казахстане. Мы благодарны властям Казахстана за проводимую ими политику в этой области», - подчеркнул литовский дипломат.

«Для нас крайне важен тот факт, что Казахстан с самого начала проводит политику, принятую Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, которая направлена на недопущение повторения таких событий в будущем. Эта история не забывается» - отметил спикер.

«Программа «Память во имя будущего» Ассамблеи народа Казахстана, в рамках которой мы работаем с проектами по сохранению памяти литовских ссыльных и политических заключенных, является одним из самых главных приоритетов для нашего политического сотрудничества», - резюмировал посол Литвы Гинтаутас Васюлис.