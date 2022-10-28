РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cедьмое заседание Межгосударственный совет по противодействию коррупции (МСПК), в состав которого входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, провел . МСПК подотчетен в своей деятельности Совету глав государств СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

    Заседание состоялось 26 октября в формате видеоконференции.

    Текущий год ознаменован председательствованием в МСПК Республики Казахстан в лице председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова.

    В течение года Агентством совместно с компетентными органами стран-участниц Совета и Исполнительным комитетом СНГ проведена большая работа по внутригосударственному и межгосударственному согласованию проекта Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, разработанного еще в 2008 году. По нему был достигнут консенсус и взаимоприемлемая редакция. А 14 октября 2022 года в Астане под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого руководителями государств было подписано указанное Соглашение, которое по праву можно признать правовой основой деятельности Совета.

    Действие Cоглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведении согласованной политики в сфере противодействия коррупции, в частности будет:

    оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;

    проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;

    осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;

    создаваться и использоваться информационные системы в сфере противодействия коррупции;

    разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;

    осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга;

    повышаться квалификации кадров и др.

    В ходе заседания МСПК стороны рассмотрели практику государств-участников в сфере противодействия коррупции, а также обсудили вопросы повышения эффективности международного сотрудничества при расследовании преступлений о незаконном обогащении.

    По итогам заседания председательство в Совете на период до очередного заседания передано Кыргызской Республике.



    Теги:
    СНГ Борьба с коррупцией Главная Закон и право Интеграция и партнерство Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!