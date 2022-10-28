Страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу
Заседание состоялось 26 октября в формате видеоконференции.
Текущий год ознаменован председательствованием в МСПК Республики Казахстан в лице председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова.
В течение года Агентством совместно с компетентными органами стран-участниц Совета и Исполнительным комитетом СНГ проведена большая работа по внутригосударственному и межгосударственному согласованию проекта Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, разработанного еще в 2008 году. По нему был достигнут консенсус и взаимоприемлемая редакция. А 14 октября 2022 года в Астане под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого руководителями государств было подписано указанное Соглашение, которое по праву можно признать правовой основой деятельности Совета.
Действие Cоглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведении согласованной политики в сфере противодействия коррупции, в частности будет:
оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;
проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;
осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;
создаваться и использоваться информационные системы в сфере противодействия коррупции;
разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
повышаться квалификации кадров и др.
В ходе заседания МСПК стороны рассмотрели практику государств-участников в сфере противодействия коррупции, а также обсудили вопросы повышения эффективности международного сотрудничества при расследовании преступлений о незаконном обогащении.
По итогам заседания председательство в Совете на период до очередного заседания передано Кыргызской Республике.