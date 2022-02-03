Страны ОЭС обсудили развитие транзитных транспортных коридоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась 11 встреча министров транспорта государств-членов Организации экономического сотрудничества. Онлайн-заседание было организовано председательствующей турецкой стороной совместно с Секретариатом ОЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В мероприятии кроме государств-членов ОЭС приняли участие руководители международных организаций – MCAT, OTIF, ЕЭК ООН, ОСЖД, Банка торговли и развития. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

В ходе заседания участники обсудили возможности для облегчения и нормализации транзитных перевозок в эпоху после пандемии, а также рассмотрели рекомендации по бесперебойному функционированию цепочки поставок через территорию стран-участников ОЭС.

Берик Камалиев в своем докладе отметил рост транзита грузов и контейнеров по итогам 2021 года. По его словам, в 2021 году перевезено 1,06 млн ДФЭ, что сразу на 21,6% больше, чем в предыдущий период.

Также он рассказал о предпринимаемых Казахстаном мерах по развитию и повышению эффективности существующих транзитных транспортных коридоров. В частности, заместитель министра коснулся успехов в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и Сухого порта в СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», который уже стал мощным транспортно-логистическим хабом в регионе.

Кроме того, вице-министр проинформировал о применяемых Республикой Казахстан информационных системах, позволяющих обмениваться данными между портами Прикаспийский стран, и сообщил о проработке меморандума с КНР касательно проекта железнодорожных транзитных перевозок «Железный караван», который позволит предотвратить появление заторов на пограничных переходах.

Говоря о развитии паромных сообщений и фидерных линий с портами Азербайджана, Ирана и РФ, Б. Камалиев также упомянул о планах по созданию высокопроизводительного «контейнерного хаба» в порту Актау.

В заключение он напомнил о необходимости развития коридора Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран путем продолжения работы по установлению тарифных условий и предложил странам ОЭС маршрут из порта Бендер-Аббас (Иран) до порта Актау с использованием действующего маршрута Амирабад/Анзали (Иран) – Актау.

По итогам 11-го совещания Министров транспорта ОЭС принята «Анкарская декларация – 2022».