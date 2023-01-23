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Страны Латинской Америки заинтересованы в установлении безвизового режима с РК

23 Января 2023, 14:44
Страны Латинской Америки заинтересованы в установлении безвизового режима с РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил на брифинге о работе, которая проводится по расширению стран по безвизовому режиму с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть комплексная программа, на каждый год расписано по несколько стран, в рамках которой мы пытаемся расширить список и улучшить условия для наших граждан, чтобы они могли попасть в какую-то страну без визы», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопрос журналистов.

Спикер отметил, что на сегодня все регионы прорабатываются.

«Чем больше стран согласятся, тем больше подпишем, если меньше – мы меньше подпишем. Ведутся переговоры, переговоры – живой процесс», - пояснил Айбек Смадияров.

Он также рассказал о странах, которые проявляют интерес к подписанию такого соглашения с Казахстаном.

«Страны Латинской Америки очень заинтересованы, чтобы увеличилось количество казахстанских туристов в их страны. Руководство Министерства иностранных дел стран Латинской Америки выразило просьбу рассмотреть эти вопросы. В прошлом году мы ряд соглашений подписали, в этом году мы увеличим. В том числе интерес есть у арабских государств. По Шенгенской зоне переговоры идут. Для стран ЕС у нас безвизовый режим уже есть, поэтому мы ведем переговоры, чтобы Шенгенская зона для нас стала тоже безвизовой», - резюмировал Айбек Смадияров.


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