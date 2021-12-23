Страны Евросоюза выпустили 1 млрд цифровых сертификатов безопасности от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 27 стран-членов Европейского Союза в совокупности выпустили 1 млрд цифровых сертификатов безопасности от коронавируса. Указанную цифру озвучила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Сертификат Европейского Союза является мировым стандартом, охватывающим 60 стран и территорий. Это позволяет безопасно путешествовать по ЕС и за его пределами» - добавила через сеть Twitter У.Ляйен.

Во вторник Еврокомиссия утвердила правила, предусматривающие, что цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19 будет действителен 270 дней (9 месяцев). Странам-участницам нужно к этому подстроиться, чтобы обладатели ковид-сертификатов могли свободно путешествовать по всей территории Союза.

Длительность годности сертификата установлена на основании рекомендаций, представленных Европейским центром профилактики и контроля заболеваний. Через шесть месяцев после завершения первичного курса вакцинации от COVID-19 человеку следует получить поддерживающую (бустерную) дозу вакцины. К этому сроку добавлено еще три месяца. Новый порядок вступит в силу 1 февраля 2022 года.

Срок в 9 месяцев будет отсчитываться от последней полученной дозы.

Девятимесячный срок годности цифрового ковид-сертификата позволит рядовым европейцам быть уверенными, что они смогут путешествовать. Сейчас задача стран-участниц ЕС оперативно обеспечить людям возможность получить «бустерную» дозу вакцины.

Цифровые сертификаты безопасности - подтверждение о прививке от коронавируса, о перенесенной болезни либо негативном ПЦР-тесте.