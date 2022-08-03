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Страны Европы столкнулись с нехваткой персонала в туристическом секторе
3 Августа 2022 22:10

Страны Европы столкнулись с нехваткой персонала в туристическом секторе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во многих странах ковидные ограничения сняты и у граждан появилась возможность свободно путешествовать. Однако туристический бизнес продолжает испытывать проблемы, прежде всего, с наймом персонала. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Владельцы отелей и ресторанов, чтобы возместить ущерб от карантина, пытаются экономить средства на зарплате сотрудников.

Согласно исследованию Всемирного совета по путешествиям и туризму, Италия в 2022 году станет страной, наиболее пострадавшей от нехватки персонала в туристическом секторе. В этом сезоне на Апениннском полуострове не хватает 250 тыс. работников. Во французском туристическом бизнесе останутся незакрытыми 71 тыс. позиций, в Великобритании - 128 тыс., в Португалии - 49 тыс. вакансий.

Франция и Португалия пытаются компенсировать нехватку рабочих рук за счет эмигрантов. В Великобритании правительство выступает против приезда временных сотрудников из-за рубежа.

Как считают во Всемирном совете по путешествиям и туризму, привлечь работников в эту сферу сможет более благоприятная визовая политика, а также предложение обучения, программ повышения квалификации и льгот для сотрудников.


Фото; FILIPPO MONTEFORTE/AFP




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