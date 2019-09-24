Страны Евразии связаны общими интересами и неделимой безопасностью – Ли Чжаньшу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евразийские страны должны объединить усилия, наращивать диалог и сотрудничество в деле мира. Об этом заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, который находится с первым официальным визитом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не могу не отметить, что осенью 2013 года Казахстан стал местом выдвижения Председателем КНР Си Цзиньпином инициативы о совместном строительстве экономического пояса Шелкового пути. В том же году в Индонезии была озвучена инициатива о морском шелковом пути 21-века, который призван служить важной платформой для совместного развития, единой судьбы человечества», - рассказал Ли Чжаньшу в ходе 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

Он также отметил роль евразийских стран в укреплении сотрудничества и совместного развития.

«Евразийский континент является крупнейшим в мире по площади и развивается широкими темпами. Страны Евразии связаны общими интересами и неделимой безопасностью. Перед лицом беспрецедентных возможностей и вызовов евразийские страны должны объединить усилия, наращивать диалог и сотрудничество в деле мира, стабильности и процветания. Нам необходимо поблагодарить Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, поскольку он является сторонником евразийской интеграции и активно ее продвигает», - подчеркнул Ли Чжаньшу.

По его словам, сейчас странам следует активизировать культурно-гуманитарные связи, способствовать сближению народов.

«Многообразие культур - это не только яркая черта евразийского континента, но и его неиссякаемое достояние. Важно поддерживать взаимное заимствование, уважать друг друга, жить в мире и согласии, продвигать сотрудничество в сферах культуры, образования, туризма спорта СМИ и молодежи. Чтобы наши народы смогли не только друг друга понимать, но и чувствовать душевную близость и взаимную симпатию, - отметил глава постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.