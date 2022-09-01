Страны ЕС ужесточают визовый режим для россиян

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Министры иностранных дел Европейского союза договорились приостановить действие визового соглашения с Москвой. Это затруднит гражданам России въезд в еврозону, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что увеличение количества пересечений границы со стороны граждан России вынудило их приостановить действие соглашения.

Это расценивается как угроза безопасности для соседних европейских государств. Глава дипмиссии ЕС отметил, что многие россияне приезжали на отдых и за покупками так, как будто в Украине нет конфликта.

Жозеп Боррель сообщил, что страны, граничащие с Россией, могут ограничивать доступ российским гражданам на свою территорию, даже тем, у кого есть визы. Пять приграничных с Россией стран ЕС: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша заявили, что они могут ввести временные запреты или ограничения на въезд россиян в свои страны.

Эти меры, которые затрудняют получение визы россиянам, рассматриваются как компромисс, поскольку государства-члены ЕС не могут договориться о полном запрете на въезд для граждан России. Франция и Германия в совместном заявлении выступили против ограничений на въезд для россиян. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Европейская комиссия рассмотрит другие способы решения проблемы, добавив, что россиянам выдали около 12 млн виз, что эквивалентно примерно 8% населения.

Ранее сообщалось, что главы МИД ЕС обсудят на неформальной встрече в Праге возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России, за исключением отдельных категорий, речь о полной их отмене не идет.

Фото: reuters.com