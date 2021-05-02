Страны ЕАЭС переходят на единые требования в сфере производства племенной продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 мая 2021 года вступает в силу Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза. Этот международный договор подписан государствами ЕАЭС в октябре 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Одновременно вступают в силу шесть актов Евразийской экономической комиссии, принятых в 2020-2021 годах. Они необходимы для реализации соглашения и определяют порядок осуществления основных процессов производства племенной продукции. Среди таких процессов – оценка племенной ценности животных; молекулярная генетическая экспертиза племенной продукции; определение породы (породности) племенных животных; апробация новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных.

Кроме того, в рамках соглашения утвержден Состав сведений о племенных животных и селекционных достижениях, подлежащих обмену между государствами Союза, а также Порядок координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах ЕАЭС.

Соглашение и разработанные для его реализации документы создают правовой механизм, позволяющий осуществлять племенную работу в странах Союза с применением единых методик, порядков в сфере производства и оценки племенной продукции. Появляется возможность объединить в рамках ЕАЭС усилия по разработке и внедрению в племенном животноводстве инновационных технологий, включая геномную селекцию. Реализация соглашения станет реальным шагом к практической интеграции в агропромышленном комплексе стран Союза.

Отправной точкой в развитии племенного животноводства послужит переход в ближайшие два года ключевых отраслей животноводства на современные методики оценки и прогнозирования племенной ценности на основе метода наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP).

Все сведения о племенных животных, их продуктивности, наличии генетических заболеваний и другие необходимые данные, по сути, являющиеся электронной версией племенного свидетельства, будут вноситься племенными службами государств ЕАЭС в национальные информационные системы в соответствии с едиными порядками и методиками.

Обмен такими сведениями будет обеспечен при помощи интегрированной информационной системы Союза в рамках осуществления Общего процесса «Формирование, ведение и использование базы данных о племенных животных и селекционных достижениях». Разработка технологической документации для его реализации запланирована в 2021 году.

Для выработки согласованных решений по стратегии развития и организации племенного дела в рамках Союза, обеспечения координации работы государственных органов, научных учреждений, организаций государств-членов, осуществляющих деятельность в области племенного дела, на регулярной основе будут проводиться координационные совещания.

В перспективе, после внедрения в производство племенной продукции принятых актов Союза, предусматривается разработать систему геномной селекции ЕАЭС, которая позволит проводить отбор племенных животных в раннем возрасте. Это существенно повысит эффективность племенной работы, позволит экономить значительные суммы на содержание племенного поголовья и ускорит развитие животноводства.

Для решения этой задачи и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы планируется создание аналитических центров.

Безбарьерная торговля и обеспечение стран Союза высокопродуктивной племенной продукцией собственного производства позволит повысить конкурентоспособность агропромышленных комплексов союзных государств, снизить уровень импортозависимости.

Указанные документы, по мнению экспертов, окажут положительное влияние на развитие селекционной работы и торговли племенной продукцией в странах Евразийского экономического союза.