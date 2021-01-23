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Страны ЕАЭС определят подходы к борьбе с нарушениями авторских прав в Интернете

Автор:  
Серик Сабеков
23 Января 2021, 15:32
Страны ЕАЭС определят подходы к борьбе с нарушениями авторских прав в Интернете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определить согласованные подходы к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет намерены страны ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в Министерстве юстиции РК, в принятых Главами государств ЕАЭС 11 декабря Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, по линии Минюста предусмотрены вопросы интеллектуальной собственности и повышения эффективности судебной системы Союза. Планируется создать сервисы поиска информации об объектах промышленной собственности на евразийском пространстве и определить согласованные подходы к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет.

В рамках совершенствования работы с ЕАЭС Министерством разработан проект Указа о взаимодействии госорганов Казахстана по запросам Евразийского Суда. Обращения от имени Республики Казахстан в Суд Союза будут осуществляться (госорганами МИД, МИИР, МНЭ, МТИ, АЗРК, МФ и ГП) через Министерство юстиции.


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