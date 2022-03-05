Страны ЕАЭС обсудили перспективы развития общего рынка семян сельскохозяйственных культур

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян провели круглый стол «Перспективы развития общего рынка семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Мероприятие прошло на площадке ведущей Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках Могилевской области с участием руководителей министерств сельского хозяйства, представителей научных и учебных учреждений, бизнеса стран Евразийского экономического союза.

«Агропромышленный комплекс является одной из стратегических отраслей экономики ЕАЭС, – подчеркнул Михаил Мясникович. – Вопрос бесперебойного снабжения населения Союза качественными и безопасными продуктами питания стал особенно чувствительным на фоне пандемии COVID-19 и нестабильности международных рынков. В ответ на эти вызовы в Союзе утверждены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. Это важный шаг по формированию реальных механизмов стабилизации продовольственного рынка, обеспечению гарантированных взаимных поставок, а также устранению имеющихся барьеров и ограничений на общем аграрном рынке ЕАЭС».

Как отметил председатель Коллегии ЕЭК, результаты работы агропромышленного комплекса способствовали повышению уровня обеспеченности ЕАЭС основными видами сельхозпродукции и продовольствия. В 2021 году этот показатель составил 93%. Страны «пятерки» полностью покрывают внутренние потребности в зерне, свинине, овощах и картофеле, растительных маслах, сахаре и яйцах за счет собственного производства. Отмечается лишь недостаток фруктов и ягод. Самый высокий в ЕАЭС уровень самообеспеченности сейчас в Беларуси (94%). Страна снабжает продовольствием не только свое население, но и является важнейшим поставщиком мясо-молочной продукции на общий аграрный рынок Союза.

При этом участники круглого стола констатировали, что в Союз еще ввозятся значительные объемы высокотехнологичных средств производства для растениеводства и животноводства. В 2021 году таких товаров было импортировано на сумму более 5 млрд долларов.

«В прошлом году главы государств ЕАЭС дали старт новому этапу развития единого рынка семян, определив направления дальнейшей унификации в этой сфере до 2026 года, – сказал Артак Камалян. – В Союзе действует Соглашение об обращении семян, которое позволит сократить зависимость от импорта и повысить обеспеченность собственными средствами производства».

По словам министра ЕЭК, в Союзе наметилась тенденция роста взаимной торговли семенами, достигнувшей 100 млн долл. в 2021 году. Вместе с тем импортозависимость по семенам все еще остается на достаточно высоком уровне, особенно по сахарной свёкле, кукурузе, масличным культурам и т.д.

Однако для дальнейшего повышения конкурентоспособности селекционеров и семеноводов государств-членов необходимо также координировать развитие этой отрасли в рамках ЕАЭС. В этой связи Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрена выработка предложений по совместным мерам в семеноводстве.

«С 2021 года мы проводим регулярные консультации с представителями семеноводческого бизнеса, также рассчитываем на активное участие научных кругов в подготовке исследования по текущему состоянию рынка семян в странах Союза. Далее планируется этот вопрос системно рассмотреть на заседаниях органов ЕАЭС для принятия нашими государствами дальнейших решений, которые помогут развивать семеноводство», – резюмировал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.