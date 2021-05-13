НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялось 80-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии в формате видеоконференции. В ходе встречи страны Центральной Азии утвердили лимиты водозаборов и режимы работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на вегетационный период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный телеграм-канал МЭГПР РК.

Заседание прошло под председательствованием первого заместителя министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Джамшеда Шоимзода. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов. Республику Узбекистан представлял министр водного хозяйства Шавкат Хамраев, Республику Туркменистан - первый заместитель государственного комитета водных ресурсов Довлетмурад Маммедов.

В ходе встречи были рассмотрены итоги межвегетационного периода 2020-2021 года, а также утверждены лимиты водозаборов стран и рассмотрены режимы работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на вегетационный период 2021 года.

Кроме того, Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии доложил о ходе проводимых работ для выполнения предложений и инициатив, озвученных на Саммите Глав государств-учредителей МФСА в г. Туркменбаши.

Отметим, стороны продолжат углублять всестороннее сотрудничество на основе принципов взаимоуважения и добрососедства в рамках работы МКВК.