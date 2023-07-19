АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Instagram пользователи призывают распространять «предупреждение» о том, что в ближайшее время лидеры стран «Большой семерки» взорвут несколько мощных электромагнитных бомб по всему миру и отбросят цивилизацию на двести лет назад. Якобы после этого полностью отключится электричество, перестанут работать автомобили, исчезнет Интернет. Все это безосновательно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.



Такое предположение пользователи соцсети сделали потому, что лидеры стран «Большой семерки» якобы обсуждали вопросы глобального отключения электроэнергии из-за возросшей солнечной активности.

На самом деле последний саммит G7 прошел с 19 по 21 мая 2023 года, и на повестке не стояло вопросов об электромагнитных бомбах, солнечной активности или глобальном отключении электричества.

Солнечная активность, а точнее, мощные выбросы коронарной массы действительно могут спровоцировать серьезные сбои в работе электросетей и различной техники. Потенциально один такой выброс очень высокой мощности может вывести из строя практически всю электронику на планете. Однако важно понимать, что даже при самом худшем сценарии развития событий солнечные и ветряные электростанции, скорее всего, продолжат работу. Кроме того, за всю историю человечества выбросов, настолько мощных, не наблюдалось. Самым значительным всплеском солнечной активности в современной истории считается событие Кэррингтона, произошедшее в сентябре 1859 года. Тогда вспышки на Солнце привели к сбоям в работе телеграфной системы и электросетей. К счастью, никаких длительных последствий происшествие не вызвало.

Для того чтобы изучить погоду на Солнце, NASA отправило к звезде зонд Parker Solar Probe. В 2021 году он вошел в солнечную атмосферу и сейчас позволяет ученым исследовать ее, получая все новые и новые данные для предотвращения сверхмощного выброса коронарной массы, способного отбросить цивилизацию назад на сотни лет.

Все вышесказанное говорит о том, что нет совершенно никаких оснований считать, что лидеры стран «Большой семерки» планируют взрывать электромагнитные бомбы. Сбои в работе электросетей на Земле действительно возможны в результате резкого всплеска солнечной активности, однако G7 никак не может повлиять на это.