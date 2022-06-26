26 Июня 2022 01:29

Страновой обзор Казахстана презентовали в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Великобритании презентовало специальный выпуск своего фирменного издания – англоязычного странового обзора «Kazakhstan. A Country Profile», посвященного 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Книга представляет читателю всеобъемлющую информацию о политике, экономике, истории и культуре Казахстана, а также о его обществе, системе образования и ключевых институтах. Публикация также содержит подробную информацию о богатом культурном наследии и многочисленных туристических объектах страны.

Книга проливает свет и на трагические события января 2022 года в Казахстане, разъясняя программу масштабных политических и экономических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленную на строительство Нового Казахстана.

Выступая с приветственным словом, Посол РК в Великобритании Ерлан Идрисов отметил, что принятые на республиканском референдуме 5 июня 2022 года поправки в Конституцию страны ознаменовали новый этап в развитии государственности Казахстана, т.к. они направлены прежде всего на укрепление механизмов защиты прав человека и демократических институтов.

Специальный раздел книги посвящен дипломатии Казахстана и стратегическому партнерству с Соединенным Королевством. В нем содержится обзор широкого спектра возможностей для расширения торгово-инвестиционного партнерства и укрепления связей между Новым Казахстаном и Глобальной Британией на всех уровнях взаимодействия.

Бывший Посол Великобритании в Казахстане и председатель Совета управляющих Университета Де Монфорт Казахстан Майкл Гиффорд подчеркнул, что страновой обзор восполняет важные пробелы в знаниях зарубежной аудитории о Казахстане. Он отметил, что руководство Казахстана осознает связь между инвестициями в качественное образование и конкурентоспособностью страны. Поэтому Казахстан и Великобритания поддерживают тесные связи в образовательной сфере на всех уровнях, в т.ч. в рамках деятельности филиала британского Университета Де Монфорт в Казахстане.

Заместитель председателя Британско-Казахстанского общества Роджер Холланд рассказал о деятельности и новых инициативах Общества, поздравив аудиторию с выходом публикации, которая, по его мнению, должна стать настольной книгой для любого иностранца, который работает с Казахстаном или интересуется нашей страной.

Торжественное мероприятие модерировал Почетный консул Казахстана в Англии, известный журналист и бизнесмен Алан Спенс, который активно развивает инфраструктурное сотрудничество между регионом Халл и Хамбер в Великобритании и городом Актау в Казахстане.

В рамках мероприятия Е.Идрисов также наградил юбилейной медалью в честь 30-летия Независимости РК Ботагоз Хопкинсон, советника по Евразийскому региону Палаты лордов Парламента Великобритании, основавшую и возглавляющую британскую неправительственную организацию «Друзья Евразии в Консервативной партии».

На презентации присутствовали видные представители британского общества, в т.ч. Торговый посланник Премьер-министра Великобритании по Казахстану баронесса Эмма Николсон, лорд Дэниел Бреннан, послы ряда зарубежных стран, руководители крупных британских и международных компаний, ученые и журналисты.