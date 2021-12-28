Странная болезнь КРС: результаты анализов озвучили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Результаты анализов, взятых у заболевшего скота в селе Копа Хромтауского района, озвучили сегодня представители управления ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в поселке Копа и Тамды КРС заболел странной болезнью, животные не могли ходить и у них было сильное слюнотечение. Ветеринарами были взяты пробы, которые направили в республиканскую лабораторию. Анализы показали, что у КРС инфекционный ринотрахеит.

«Согласно протоколу исследования республиканской ветеринарной лаборатории в Нур-Султане у крупно-рогатого скота в Хромтауском районе был выявлен инфекционный ринотрахеит. В связи с этим, аким сельского округа скоро объявит об ограничении ввоза и вывоза КРС, специальные мероприятия проведет республиканское эпизоотическое отделение», - сообщили в управлении ветеринарии.

Хромтауской районной инспекцией ветеринарного контроля рекомендовано акиму округа ввести в селе Копа ограничение по ввозу и вывозу КРС. Ведется подготовка соответствующего решения.

Ограничения запретят ввоз и вывоз КРС в данное село на протяжении месяца. Весь скот будет привит от инфекции, будут проведены дезинфекционные работы в сараях и на подворьях, добавили в управлении.